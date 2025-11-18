Muere un trabajador en las obras del AVE en San Cibrao das Viñas

Un trabajador falleció y otro resultó herido esta mañana tras sufrir un accidente con una plataforma elevadora en San Cibrao das Viñas, en las obras en la vía del AVE que se llevan a cabo en este concello para construir la variante exterior de Ourense.

El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 10:00 horas, cuando un particular informó de que un operario había quedado atrapado por una pieza de la maquinaria mientras se encontraba en un elevador, y señaló ya durante la llamada la posibilidad de que estuviera fallecido.

Acto seguido, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas y del GES de O Pereiro de Aguiar.

Una vez en el lugar, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento del trabajador atrapado. Los bomberos tuvieron que intervenir para liberar el cuerpo del fallecido. Además, otro operario sufrió una lesión en una pierna.

El siniestro, según fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, no afecta, por el momento, a la circulación de trenes.

Las obras del AVE en Galicia han causado ya más de una decena de muertos en accidentes laborales. El primero de ellos, en 2007 fue un ciudadano portugués, afincado en Vigo, que perdió la vida tras ceder uno de los pilares de un puente que en construcción. Antes del fallecimiento de este martes, la anterior víctima mortal fue un camionero que fue atropellado cuando accedía a las obras de la estación de Vialia.