La sierra de Madrid, almacén de droga del Cártel de Jalisco desmantelado en España

Fincas situadas en la sierra de Madrid y en la provincia de Ávila, en La Adrada, se habían convertido en el principal punto de almacenamiento de grandes remesas de cocaína y metanfetamina introducidas en España por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En estos enclaves, que proporcionaban privacidad y seguridad, la organización custodiaba la droga tras su llegada oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje procedente de Sudamérica.

Hasta que agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la DEA estadounidense y con las autoridades policiales de Países Bajos, han desarticulado la "oficina" del cártel mexicano en España. En el dispositivo han sido detenidas 20 personas que, presuntamente, se encargaban de introducir grandes partidas de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica para su distribución en España y otros países de Europa. La investigación ha estado dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Especial Antidroga.

Bautizada como operación Oyamel, la investigación se ha saldado con la intervención de 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 dólares, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

Fincas en Madrid, Ávila y Toledo

Según informa la Dirección General de la Policía Nacional, los agentes de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) constataron que esta organización coordinaba los envíos de droga -cocaína y metanfetaminas- desde una finca próxima a la localidad abulense de La Adrada, con ramificaciones en Bilbao y Valencia.

Una vez en territorio nacional, la droga se almacenaba en fincas ubicadas en la sierra de Madrid y en Ávila, mientras que desde otras propiedades en Talavera de la Reina (Toledo) se recepcionaba y enviaba la maquinaria industrial con el estupefaciente oculto rumbo a Italia, donde existían vínculos con la camorra napolitana. El pasado mes de septiembre se detectó un primer envío de cocaína hacia el país transalpino a través de un capo de la camorra napolitana perteneciente al clan Amato-Pagano.

Un empresario español involucrado

Entre los 20 arrestados en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo -15 han ingresado en prisión- se encuentran un empresario español encargado de dar soporte logístico de esta oficina del cártel mexicano mediante varias sociedades mercantiles y de blanquear el dinero de la droga a través de las mismas, dos objetivos prioritarios de la DEA y varios miembros de la camorra italiana.