Investigación
Un hombre herido de bala en un aparcamiento de autocaravanas de Málaga
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga las circunstancias en las que la víctima, un español, ha resultado herido en una pierna
Jose Torres
La Policía Nacional investiga un incidente con arma de fuego en el que un hombre ha resultado herido en Málaga. Según fuentes cercanas al caso, la víctima ha sido localizada herida en una pierna en el entorno del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, en la zona oste de la capital malagueña. El herido, de nacionalidad española, no corre peligro.
El suceso se ha conocido sobre las 16.00 horas, cuando Emergencias 112 ha recibido dos llamadas que informaban de la presencia de una persona herida de bala en una pierna en la zona de aparcamientos del recinto deportivo en la que habitualmente estacionan numerosas autocaravanas, entre las calles Lexicógrafa María Moliner y Periodista Paco Rengel. Ante la gravedad de los hechos, el centro coordinador ha movilizado a Policía Nacional, Policía Local y sanitarios, confirmando estos últimos que la víctima presentaba herida por arma de fuego y lo han trasladado a un centro hospitalario. Su pronóstico es reservado y no se teme por su vida.
De la investigación se ha hecho cargo el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- Joaquín y Maribel, un matrimonio de A Coruña que deja su herencia en vida: «Por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- Cómo cargar un coche eléctrico en A Coruña: «Es la única forma de que te salga rentable»
- Una grúa especial para colocar la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro
- Así se come en la escuela de hostelería de A Coruña: 'Un banquete por 10 euros