La niña ingresada tras la intervención dental sigue estable en el Hospital Clínico de Valencia

La niña de 4 años que fue ingresada en el Hospital Clínico de Valencia tras ser atendida en una clínica dental privada continúa estable en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos. Así lo han confirmado fuentes del departamento de salud, que apuntan a que por ahora no hay más novedades.

La menor llegó al centro hospitalario de la capital el jueves por la tarde después de ser derivada desde el servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera, tal como informó este diario. Ingresó con un cuadro de fiebre, vómitos y somnolencia y fue estabilizada, pero se decidió trasladarla al Hospital Clínico de València al disponer de una UCI pediátrica donde continúa ingresada y se le están realizando las pruebas pertinentes.

Su estado de salud permanece en el foco de atención después de que otra niña, de 6 años y atendida el mismo día en la misma clínica dental de Alzira, falleciera sin que los facultativos del Hospital de la Ribera pudieran hacer nada por ella.

La menor ingresó a las 16.52 horas en parada cardiorrespiratoria. El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica, que goza de amplia experiencia en el sector y de una cartera de clientes en Alzira.

Precisamente, el juzgado de este municipio ha abierto diligencias previas de investigación sobre el fallecimiento de la niña de 6 años tras ser asistida en la clínica dental.

Tras estos hechos, la propietaria de la clínica manifestó, en declaraciones a los medios de comunicación, que la niña fallecida salió del centro dental "aparentemente bien" y "el anestesista no sabe qué ha podido pasar". Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben "qué ha podido pasar". "Están investigando el lote de la anestesia", concluyó.