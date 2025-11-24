Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España, entre ellos un coruñés

La Policía Nacional solicita de nuevo la colaboración ciudadana para detener a los diez fugitivos más buscados en España, todos ellos reclamados por delitos graves y entre los que figuran un asesino, agresores sexuales, narcotraficantes relevantes, ladrones o individuos reclamados por trata de seres humanos.

Las imágenes que desde este lunes difunde la Policía para que la ciudadanía pueda aportar pistas incluyen, además de fotografías reales, otras generadas mediante inteligencia artificial en la que se recrean cambios que se hubieran podido realizar los prófugos para modificar su apariencia y evitar ser reconocidos.

Cualquier indicio o dato sobre estos fugado puede ser comunicado de forma confidencial a la dirección de correo electrónica losmasbuscados@policia.es.

Durante el año 2024 la Sección de Localización de Fugitivos, junto al resto de equipos de la red nacional, ha participado en la detención de 460 prófugos de la justicia por distintas reclamaciones tanto nacionales como internacionales.

Ahora, la Policía incide en localizar y arrestar a estos diez huidos de la Justicia en España, a los que se considera muy peligrosos:

1.- Daniel Vázquez Patiño. Natural de A Coruña y de 46 años, reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años. Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones.

2.- Jesús Manuel Heredia Heredia, alias “El Pantoja” y natural de Algeciras (Cádiz), de 40 años. Se le considera uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España, es líder del clan de "Los Pantoja", está vinculado al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y se le considera discípulo de Abdellah El Haj, conocido como “el Messi del hachís”. De complexión obesa, 1,80 de altura, piel morena, ojos marrones y pelo oscuro con entradas.

3.- Juan Herrera Guerrero, es natural de Puente Genil (Córdoba), de 53 años. Reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores. Mide 1,73, es de complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y puede utilizar gafas graduadas.

4.- Juan Miguel García Santos, de Vilanova de Arousa (Pontevedra), de 51 años. Buscado por tráfico de drogas, es considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego y está implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros.

5.- Manuel Rodríguez López, es de Barcelona y tiene 63 años. Acumula múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena. Tiene una altura de 1,75, es de complexión delgada, cabello canoso, piel blanca y ojos marrones.

6.- Martiño Ramos Soto, natural de Ourense, de 50 años. Era profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. Su complexión es delgada, tiene la piel morena y el cabello canoso y rizado, con ojos marrones.

7.- José María Pavón Pereira, de Huelva y de 52 años de edad. Está condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada. Tiene complexión atlética, mide 1,65, su cabello es moreno, piel blanca y ojos negros.

8.- Ionut Ramon Raducan, alias “Florin”. Es natural de la ciudad rumana de Tecuci y tiene 33 años de edad. Se encuentra condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, en un caso en el que obligó a su hermana menor y a su pareja a prostituirse en el Polígono Industrial Marconi (Madrid). De complexión atlética y una altura de 1,72, tiene el cabello castaño y la piel blanca.

9.- Julio Herrera Nieto, es de Sancti-Spíritus (Salamanca), tiene 56 años y está reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se encontraría vinculado un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de la zona de Plasencia y alrededores. Su complexión es atlética, y mide 1,73, con ojos claros y es calvo.

10.- Sergio Jesús Mora Carrasco, alias “Yeyo”. De Huelva y con 48 años de edad, está considerado uno de los mayores traficantes de drogas de Europa y, acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, está especializado en el transporte marítimo de hachís mediante lanchas rápidas. Su complexión es obesa y mide 1,72, con piel blanca, ojos marrones y cabello oscuro.