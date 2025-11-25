Detenido en Salamanca un hombre tras meses recluido en su domicilio para eludir el ingreso en prisión por maltrato

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un hombre que permanecía recluido en su domicilio desde hacía varios meses para evitar cumplir una orden judicial de ingreso en prisión dictada el pasado mes de junio por un delito de malos tratos.

La detención se produjo la semana pasada como resultado de las investigaciones realizadas por agentes de la Comisaría de Salamanca, que localizaron el domicilio en el que el fugitivo se ocultaba.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial de entrada y registro, los agentes accedieron a la vivienda y procedieron a su detención.

El hombre se había encerrado en el domicilio tras tener conocimiento de la orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, momento en el que abandonó su trabajo y vendió su vehículo. Para mantenerse durante este tiempo, contó con la ayuda de personas de su entorno más cercano, que se encargaban de facilitarle alimentos, tabaco y otros productos de primera necesidad.

Tras su arresto, el detenido ha sido puesto a disposición judicial y ha ingresado en prisión en cumplimiento de la orden existente.