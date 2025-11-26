Fuego
Un grave incendio en el hospital de Santa Lucía de Cartagena obliga evacuar a pacientes y trabajadores
El fuego, que se ha propagado a la terraza y las fachadas, no ha dejado heridos, según fuentes del 112
Javier Ayala
Un incendio declarado alrededor de las siete y media de la mañana de este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores, mientras se trabaja en su extinción.Un grave incendio originado a primera hora de la mañana de este miércoles en el Hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar varias plantas del centro hospitalario. Las llamas han afectado a una de las caras laterales del quinto bloque del gran centro hospitalario de la ciudad portuaria y la han dejado prácticamente calcinada. Por ahora no hay que lamentar víctimas ni daños personales, solo materiales.
El fuego se habría iniciado sobre las 07:15 horas en la terraza de este bloque y se habría propagado rápidamente a las plantas quinta y tercera de dicho bloque por el fuerte viento que azota en la mañana de este miércoles en toda Cartagena.
Fuentes del 112 han informado a EFE de que las primeras llamadas de aviso del incendio, más de una treintena, se registraron a las 7,25 horas. El fuego afecta a la terraza y las fachadas y según la fuentes no se han registrado heridos.
- 400 escolares de A Coruña conocerán a una de las mayores leyendas del Dépor: sigue siendo uno de sus máximos goleadores
- El Deportivo utiliza la fórmula Yeremay con Eddahchouri: la cláusula para salir y los clubes ya conocen su cuantía
- Uber y Bolt en A Coruña: solo viajes interurbanos hasta nueva normativa
- Toma forma la pasarela que unirá las estaciones de tren y bus de la intermodal de A Coruña
- ¿Por qué hay dos arbolitos en el andamio de la nueva promoción de la calle Montevideo, en A Coruña?
- Arrancan las obras del paseo litoral de 11 kilómetros entre Cambre y Oleiros
- Reunión de la FIFA y la RFEF con A Coruña y el resto de las sedes españolas del Mundial 2030
- Abre sus puertas una de las tiendas más esperadas del nuevo Marineda City