Engañaban a ancianos con el timo de la estampita: fajos de billetes que en realidad son recortes de papel

Una calle poco transitada; una persona mayor pasando por allí; un delincuente que se hace el tonto; otro que colabora animando a la víctima a caer. Los sempiternos timos de la estampita y el tocomocho, otra vez en uso en el mundillo criminal.

La Guardia Civil ha desarticulado una banda que se lucraba quitándoles joyas a personas de edad avanzada, sobre todo mujeres, mediante este tipo de engaños. Aunque en algunos casos también han llegado a robar con violencia e intimidación, y en al menos uno de los delitos han utilizado métodos de sumisión química.

Dos estafadores se repartían el trabajo. Según ha contado la Guardia Civil este sábado, un hombre abordaba a la víctima y le mostraba lo que parecían ser fajos de billetes de 50 euros, o de 20, y le decía que necesitaba cambiar todo aquel dinero dinero por algo que brillara. Valía un buen reloj, sortijas, collares, prendedores...

La anciana abordada se quedaba pensando, pero no se le daba tiempo de arrepentirse o darse cuenta de que aquello era muy raro: enseguida aparecía una mujer como si fuera una viandante más, que se interesaba por qué estaba pasando. Estafador y víctima se lo contaban. La recién llegada, cómplice del supuesto tonto, alentaba a la víctima proponiéndole que le diera las joyas y ellas se repartirían el dinero.

El bobo recogía los objetos brillantes y desaparecía. Y la anciana o el anciano, cuando se ponía a contar el dinero, comprobaba que el fajo que le habían dado solo tiene un billete de verdad: todos los demás resultaban ser recortes de papel.

En los fajos de billetes de los timadores, solo el primero era real. Los demás eran cartulinas recortadas. / IGAT

El botin localizado es de 50.000 euros. Los autores no se quedaban en un sitio. Empezaron en Lebrija (Sevilla), donde la Guardia Civil recibió en verano denuncias por robos llevados a cabo con violencia, pero luego han recorrido localidades de Huelva, Almería y A Coruña en su tour criminal.

La Guardia Civil ha ordenado el botín de piezas de joyería a la espera de poder concluir esta operación localizando a las víctimas para devolverles lo robado. En este tipo de timos, no siempre denuncia el estafado. En una nota emitida este sábado, el instituto armado no descarta localizar más hechos delictivos cometidos por la banda.