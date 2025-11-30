En Costitx
Una mujer, herida de gravedad al ser apuñalada por su expareja en Mallorca
El presunto agresor, que tenía una orden de alejamiento, se ha autolesionado y permanece ingresado en un hospital custodiado por la Guardia Civil
Una mujer ha resultado herida de gravedad esta madrugada al ser apuñalada por su ex pareja en Costitx (Mallorca). El hombre, que tenía una orden de alejamiento en vigor, se ha autolesionado y ha tendido que ser también trasladado a un hospital, donde permanece custodiado por la Guardia Civil.
Fuentes de la Guardia Civil informan que el intento de homicidio ha ocurrido esta madrugada en una vivienda de Costitx, donde estaba la víctima. El hombre, que tenía una orden de alejamiento por denuncias anteriores por violencia de género, se presentó en el domicilio y apuñaló a la mujer, que ha sufrido heridas de gravedad.
Tras la agresión, el individuo se ha autolesionado, al parecer con la misma arma blanca.
Tras tener conocimiento de lo ocurrido han acudido al lugar dotaciones sanitarias y patrullas de la Guardia Civil. La víctima se encontraba en estado muy grave. Tanto ella como el presunto agresor han sido hospitalizados.
El hombre permanece ingresado en el hospital en calidad de detenido y custodiado por la Guardia Civil.
- El Deportivo pregunta a sus socios si quieren un cambio en el topónimo del nombre, un himno y una mascota
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- La hostelería de A Coruña exige pago adelantado por las cenas de Navidad: así enfrentan las cancelaciones
- 0-2 | Así te contamos el Albacete-Deportivo
- Descubre la nueva figura del Belén municipal de A Coruña: un conocido artista coruñés
- Uno de los bares pioneros de Matogrande, en A Coruña, celebra su 25 aniversario
- Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
- Balsas de agua complican la circulación en la tercera ronda de A Coruña