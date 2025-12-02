ESPECIAL MULTIMEDIA

En total, la familia ha hecho cinco viajes buscando a la joven. Rastreos, batidas, ascensos a montañas a más de 5.000 metros de altitud...Se han rodeado de comuneros de la zona, voluntarios de Cruz Roja, montañeros y rastreadores. Pero el cuerpo de Nathaly no aparece. Han encontrado otros, pero no el de Nathaly.

“Las montañas están llenas de cuerpos porque yo creo que es el método más fácil que tiene la gente, que hace desaparecer, de ocultar un cuerpo. Son zonas inhóspitas y al final encontraban cuerpos, cuerpos que luego no se sabían de quién era porque tardaban mucho el tema forense. Lo único que le sabían decir es que no, que no era mi hermana, porque por temas de rasgos, por temas de edad, pero que todavía faltaba mucho tiempo para saber quién era la persona”.

En parte por estos hallazgos, también por la presión social, la presencia de los padres de Nathaly en Perú no gustaba. “la gente ya estaba harta de que se buscara mi hermana, por así decirlo. Sobre todo, yo creo que la policía estaba cansada de que se hiciera tan mediático que al final una persona desapareciera. Cuando iban al aeropuerto tenían salidas, entradas y tal... y siempre los buscaban hasta el último el rincón de la maleta. Era como… ya han venido 4 o 5 veces, ¿no? Y siempre tienen periodistas fuera porque vienen a buscarla o porque hay alguna una pista más. Eran amenazas indirectas, no amenazas directas, pero tuvieron que dejar de ir”.

"Las familias de desaparecidos nos sentimos desamparadas. Creo que la gente necesita tener empatía. No descansaré hasta traer a Nathaly a casa" Alexandra, madre de Nathaly Salazar

A las amenazas se sumó la extorsión. Solo tres personas saben dónde está Nathaly Salazar. Dos de ellos son los condenados por su desaparición y muerte: Luzgardo Pillco y Jainor Huillca. La tercera persona es Herbet Américo Quispe, el abogado de Jainor. O al menos eso quiso hacer ver a la familia. Ilusionaron con decir dónde estaba el cuerpo, pero pusieron precio: 10.000 euros.

“Lo que está escrito en los papeles, no es verdad. Mis patrocinados tienen su propia versión”, afirma Alexandra que le dijo el abogado. Lo hizo en un coche, tras citarla en un punto exacto para hablar. “Ellos quieren decir dónde está… siempre y cuando paguemos los 10.000 dólares. Él abogado, Quispe, quedaría de garante, como quien dice, nos firmaría un documento, un papel diciendo que nos ha asesorado en el caso y que tendríamos que ingresar el dinero en la cuenta de él”. No pagaron. No había garantías de que fuera a ser verdad. No dijeron dónde está el cuerpo. No hablaron, no hablan y temen que, cumplida la condena, no hablarán”.

Ahora, “sabemos por nuestro abogado que Jainor (el taxista pirata) ha pedido que se le retiren los antecedentes penales para poder seguir estudiando para ser policía”. El curso lo empezó en prisión. La madre de Nathaly clama: “le hemos pedido al señor fiscal que por favor no se les quiten los antecedentes penales sin que digan dónde está mi hija, por lo menos, por ese lado, obligarlos. Es lo último que podemos hacer".

"¿Qué clase de policía puede ser un asesino?". La sorpresa se isntala en casa. Una más. “Nos ha tocado enfrentarnos a todos, a jueces, abogados, fiscales, autoridades, policías, a todos. Hemos sido una piedra en sus zapatos que hasta nos amenazaron de muerte. Y por tal razón no hemos podido regresar a buscar a mi hija Nathaly”.