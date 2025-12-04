Investigación
Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería
El cadáver del pequeño fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha
EFE
Sevilla
Una mujer y su actual pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella, un niño de 4 años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha, según han informado este jueves a EFE fuentes cercanas a las investigación.
Fuentes del Ayuntamiento de Garrucha han explicado de que, sobre las 22:30 horas, se recibió aviso sobre la desaparición de un menor y se activó una búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.
Las fuentes próximas a la investigación han añadido que la madre del menor y su actual pareja son las dos personas detenidas.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- Detenido en A Coruña por falsificar, a cambio de dinero, justificantes de asistencia de condenados a trabajos por la comunidad
- El Supremo deja en manos de los juzgados las reclamaciones de miles de hipotecas
- Una conocida cadena de moda y complementos regresa al centro de A Coruña
- El regreso de Hidalgo con el Deportivo a Sabadell, el lugar en el que es leyenda: 'Como jugador era un líder
- Cientos de personas se reúnen en A Coruña 'baixo o mesmo paraugas' por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
- El Tribunal Superior de Xustiza avala el derribo del muro que Feijóo construyó en su casa de Moaña por seguridad
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»