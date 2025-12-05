Muere en Madrid un hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Cáceres

Un hombre de 39 años ha muerto esta madrugada en el Hospital de Getafe (Madrid) a causa de las gravísimas quemaduras sufridas en el incendio declarado este jueves en una vivienda de Navalmoral de la Mata poco después de las 18.00 horas de este jueves. El fallecido llegó al centro de quemados con el 81% superficie corporal quemada y afectado por inhalación de humo.

En el suceso resultó también herida una mujer de 41 años, que presentaba quemaduras muy graves y que, actualmente, se encuentra ingresada en el Hospital de la Paz (Madrid).

Origen del fuego

El incendio se originó en la planta baja de una casa de dos pisos, según ha confirmado la Diputación de Cáceres. Bomberos de los parques de Jarandilla y Navalmoral intervinieron en las labores de rescate. A su llegada, comprobaron que los vecinos habían logrado arrancar las rejas para sacar a las dos personas atrapadas, que ya presentaban quemaduras severas.

Los bomberos registraron la vivienda para descartar la presencia de más ocupantes y lograron controlar el fuego, que había comenzado a extenderse hacia la planta superior.

La actuación de la Guardia Civil de Cáceres también resultó decisiva para evacuar a las víctimas, junto con la colaboración de los vecinos. Los agentes, al llegar, confirmaron la gravedad del caso y ayudaron a sacar a los dos afectados del interior del inmueble en llamas.

Los servicios sanitarios atendieron a ambas personas en el lugar antes de su traslado al Hospital Campo Arañuelo, donde horas más tarde se confirmó la muerte del hombre debido a la gravedad de las lesiones.

El Equipo de Policía Judicial (ETPJ) de Navalmoral de la Mata ha asumido la investigación. Los agentes han realizado la inspección técnico-ocular para determinar el origen del fuego.

Este suceso se produce en una semana especialmente complicada en la zona, después de que siete personas tuvieran que ser evacuadas en Jaraíz de la Vera por otro incendio en un edificio, en el que una mujer precisó asistencia por inhalación de humo.