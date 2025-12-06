Baleares
En estado crítico un hombre tras ser apuñalado en Ibiza
La víctima ingresa en la UCI del Hospital Can Misses
Redacción
Un hombre de 42 años y de nacionalidad italiana ha ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses tras sufrir una agresión con arma blanca, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera que, por el momento, carece de más datos sobre el suceso.
La agresión tuvo lugar la noche del viernes 5 de diciembre, y la víctima fue trasladada por una unidad del SAMU061, que le asistió de urgencia antes de su llegada al centro hospitalario. El ingreso se produjo a las 22.20 horas.
El paciente permanece en estado crítico, y continúa recibiendo atención intensiva. No han trascendido, por el momento, más detalles sobre las circunstancias de la agresión, aunque, al parecer, el presunto agresor es un residente en Santa Eulària y el apuñalamiento se habría producido en una vivienda del centro de la localidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
- La empresa tecnológica Trison, con sede en Sada, compra la británica Pioneer Group
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- La huelga de buses arranca sin servicios mínimos en la estación de A Coruña: 'Llegué y me dijeron que no había servicio
- Arteixo expedienta a una gasolinera por un presunto enganche ilegal a la luz
- Devoción en A Coruña por los dulces de convento en la mayor feria de España: 'El año pasado hicimos una hora de cola
- Cientos de personas se reúnen en A Coruña 'baixo o mesmo paraugas' por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
- Zara publica la guía de viaje de A Coruña a ojos de Martiño Rivas: 'Es una ciudad inventada por el mar