Violencia machista en Barcelona
Los Mossos detienen a un hombre por asesinar a su pareja en L'Hospitalet de Llobregat
El crimen ocurrió en el domicilio familiar
Germán González
Nuevo crimen machista en Cataluña. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un vecino de L'Hospitalet de Llobregat por presuntamente asesinar a su pareja en el domicilio que compartían en el número 36 de la calle Santa Eulàlia de esta localidad, cerca de la gasolinera que hay.
Los agentes investigan las circunstancias de este nuevo asesinato que ha succedido esta pasada madrugada. Efectivos de la policía científica han estado registrando la vivienda y mientras que policías del Área de Investigación Criminal y patrullas de Seguridad Ciudadana de los Mossos han preguntado a los vecinos por la pareja.
El Área de Investigación Criminal de Mossos se ha hecho cargo de las pesquisas que están bajo secreto de las actuaciones. Por el momento se desconoce si había denuncias previas por posible maltrato en la pareja.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
