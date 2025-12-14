Buscan a tres marineros desaparecidos frente a Caminha
Al operativo se han unido el helicóptero «Pesca 1» de Gardacostas y efectivos de la Comandancia Naval de Tui
R. V.
La Autoridad Marítima Nacional de Portugal se encuentra este domingo comandando un operativo para localizar a tres marineros frente a la costa de Caminha. Los tripulantes, de nacionalidad indonesia, se encuentran desaparecidos en el mar tras haber naufragado alrededor de las 13.20 horas el barco pesquero de entre diez y doce metros de eslora en la que trabajaban. La embarcación, de nombre Vila de Caminha, fue localizada quilla al sol (volcada).
Según informa el medio SIC noticias, el capitán del puerto de Caminha, Fernando Vieira Pereira, ha explicado que en la embarcación viajaban cinco personas, dos de las cuales ya han sido rescatadas y trasladadas a un hospital en Viana do Castelo. Según el responsable, el accidente ocurrió en una zona rocosa de la isla de Ínsua, entre Caminha y A Guarda, por causas que todavía se están investigando. Vieira ha solicitado medios para «revisar las aguas españolas», de ahí que a la zona se haya desplazado la Salvamar Mirach, como ha apuntado a FARO el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana.
En un comunicado, la Autoridad Marítima señala que se iniciaron de inmediato las búsquedas por mar después de recibir la primera alerta. Al operativo se han sumado medios españoles, entre ellos el helicóptero «Pesca 1» de Gardacostas y agentes de la Comandancia Naval de Tui de la Armada.
Por la parte lusa también están movilizados miembros de Salvamento de Viana, de la Policía Marítima de Caminha y una aeronave de la Fuerza Aérea Portuguesa (FAP).
