El infierno de una mujer en Sevilla: era obligada por su marido a prostituirse para pagar sus deudas y sus drogas

Una mujer vivió un infierno durante los nueve años que duró la relación con su marido en un pueblo de la provincia de Sevilla entre 2010 y 2019. Además del maltrato habitual al que la sometía, él llegó a ofrecerle a sus amigos y conocidos mantener relaciones sexuales con su esposa a cambio de que le perdonaran las deudas pendientes o como manera de conseguir distintas sustancias estupefacientes.

El caso está previsto que se juzgue los próximos 16 y 18 de diciembre en la Audiencia Provincial de Sevilla. La Fiscalía pide hasta 30 años de cárcel para el varón por la comisión de cinco delitos distintos: maltrato habitual, violación, inducción a la prostitución, otro delito de violación y otro de maltrato sin lesión en el ámbito familiar. Además, acusa a otro hombre de participar junto al primer investigado en la violación de la mujer.

El Ministerio Público explica en sus conclusiones que la mujer sufrió malos tratos habituales por parte del esposo: "Golpes, empujones, agarrándola por el cuello, poniéndole un cojín en la cara...". No solo a ella, también a la hija de ambos, a la que "ha golpeado en reiteradas ocasiones en la espalda".

Además, apunta el escrito que el varón grababa a su mujer mientras mantenía relaciones sexuales con el otro acusado. El relato apunta que tras la grabación llegaban las amenazas con echarla de casa junto a la hija menor de edad de ambos o publicar las imágenes. El acusado también controlaba el móvil de la víctima.

Tampoco podía la mujer salir sola del domicilio si no era en compañía del procesado, explica el relato de hechos. La Fiscalía entiende que usó a su esposa "a modo de objeto, disponiendo de ella y de su sexualidad sin su consentimiento, sometiéndola a actos denigrantes como compartir sexo con terceros a instancias del procesado".

Las conductas agresivas y las desconsideraciones han formado parte "de la dinámica relacional de la pareja". Él tenía una "posición de dominio y sometimientos absolutos psicológico y físicos sobre la perjudicada".

"La consecuencia de la anulación"

La Fiscalía explica que la mujer no oponía resistencia a las relaciones sexuales como "consecuencia de la anulación de la voluntad que suponía para ella dicha situación". Lo hacía para evitar que el varón riñera o le pegara tanto a ella como a la hija común de ambos.

En 2012, siete años de romper la relación, el acusado violó analmente a su esposa mientras ella estaba dormida. La Fiscalía también relata otro episodio en 2016 en el que el marido y el otro acusado la ataron a un puntal del domicilio y la forzaron y penetraron en contra de su voluntad.

Durante los 9 años de convivencia, el marido "ha venido buscando por internet y ofreciendo a sus amigos y conocidos mantener relaciones sexuales" con ella "como forma de abonar sus deudas pendientes" o "conseguir" sustancias estupefacientes.

Piden 30 años de prisión

La Fiscalía solicita para el varón un total de 30 años de cárcel por cinco delitos distintos. Por el de maltrato habitual en el ámbito familiar pide un total de 3 años de prisión; por el de violación, diez años; otros cuatro por el de inducción a la prostitución; otros doce años por el de violación; y otro año más por un delito de maltrato sin lesión en el ámbito familiar.

Asimismo, la Fiscalía solicita para el otro acusado 12 años de prisión por un delito de violación.