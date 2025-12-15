Investigación
Matan a puñaladas a una mujer de 44 años en su casa de Sevilla
Desde la Guardia Civil apuntan que "no se descarta ninguna hipótesis" sobre este crimen, aunque fuentes consultadas señalan que "no se trataría de un nuevo caso de violencia de género"
Carlos Doncel
Una mujer ha muerto tras recibir varias puñaladas en su propio domicilio en la localidad sevillana de La Algaba. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo a las 16:50, cuando el Servicio de Emergencias 112 recibió un aviso de un testigo que alertaba de "una persona herida por arma blanca" en la calle Buganvilla, tal como informan desde este organismo. Una vez personadas las autoridades en el domicilio, certificaron el fallecimiento de la víctima, de 44 años de edad.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron también efectivos del equipo de Homicidios y Laboratorio de la Guardia Civil, además de la Policía Local de La Algaba y sanitarios. En estos momentos, los agentes de la Benemérita se encuentran investigando lo sucedido "sin descartar ninguna hipótesis", según señalan desde el Instituto Armando. Sin embargo, fuentes consultadas por El Correo de Andalucía señalan que todo apunta a que "no se trataría de un nuevo caso de violencia de género".
La primera alerta la dio un testigo de los hechos, que llamó al Servicio de Emergencias 112 para avisar de la presencia de "una mujer herida en una casa de la calle Buganvilla". Cuando se personaron las autoridades en el lugar indicado, comprobaron que la víctima, de 44 años y nacionalidad española, había perdido la vida de manera violenta. Queda por esclarecer ahora las causas concretas que rodean a este homicidio, del que por el momento no ha trascendido ninguna detención relacionada.
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Mirtha Aranda, repostera de Arteixo: «Me despedí de mi país haciendo 2.000 panetones para mis vecinos»
- El hombre muerto a cuchilladas en A Coruña había dado un botellazo en la cabeza a su agresor
- Detenido el presunto autor de un homicidio a cuchilladas en A Coruña
- El vigilante del Hospital de Oza, en A Coruña, que perdió parte de la oreja por el mordisco de un paciente: 'Se podría haber evitado
- Así se moverá el Deportivo en el mercado de invierno: una prioridad y muchas necesidades
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto