Investigación abierta
Un hombre resulta herido tras sufrir un apuñalamiento en una estación de Barcelona
Los hechos tuvieron lugar este miércoles por la tarde
Redacción
Barcelona
Un hombre resultó herido tras ser apuñalado este miércoles a última hora de la tarde en la estación de Rodalies de La Sagrera-Meridiana de Barcelona.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:00 horas y, según ha adelantado el digital 'El Caso', la agresión se produjo en el interior de un tren.
El autor de la agresión huyó del lugar y, hasta el momento, no se han producido detenciones. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la autoría de los hechos, han confirmado fuentes policiales a la agencia ACN.
- Ibai Gómez: 'Tener a Yeremay en A Coruña es una fortuna, es el mejor de la categoría
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- La recaudación del mercadillo de Inditex será para asociaciones del cáncer y párkinson en A Coruña
- ¿Cuándo sabrá el Deportivo su rival en Octavos de Copa del Rey? Ya hay fecha para el sorteo y los partidos
- Estas son las condiciones para acceder a uno de los 40 nuevos pisos de protección de la Xunta en A Coruña
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!