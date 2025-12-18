Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos
El cuerpo de la mujer fue localizado en la playa de A Concheira, frente a la fortaleza
Edgar Melchor
Una turista alemana de 85 años murió este jueves en Baiona tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos con su teléfono móvil. La mujer viajaba a bordo del crucero AidaMar, que atracó hoy en el puerto de Vigo, y se encontraba de excursión con otro grupo de compatriotas, aunque en el momento del fatal suceso no estaba acompañada.
Los hechos ocurrieron a las 14.35 horas, cuando un particular presenció que una mujer de avanzada edad situada en una zona de rocas de la playa de A Concheira -frente a la fortaleza de Baiona y próxima al Hotel Rompeolas- había sido arrastrada por una ola.
Dio entonces la voz de alarma al 112 Galicia, que movilizó a varios medios, pero instantes más tarde, otra persona contactó con el servicio de emergencias para alertar de que el mar había devuelto a la orilla el cuerpo de la octogenaria, ya sin vida, según han informado a FARO fuentes oficiales.
El 112 informó de lo ocurrido a Salvamento Marítimo, a Gardacostas de Galicia, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Urxencias Sanitarias y a Protección Civil de Val Miñor, que se encargó de retirar el cuerpo hacia una zona segura.
