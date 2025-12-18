Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos

Una turista alemana de 85 años murió este jueves en Baiona tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos con su teléfono móvil. La mujer viajaba a bordo del crucero AidaMar, que atracó hoy en el puerto de Vigo, y se encontraba de excursión con otro grupo de compatriotas, aunque en el momento del fatal suceso no estaba acompañada.

Los hechos ocurrieron a las 14.35 horas, cuando un particular presenció que una mujer de avanzada edad situada en una zona de rocas de la playa de A Concheira -frente a la fortaleza de Baiona y próxima al Hotel Rompeolas- había sido arrastrada por una ola.

Dio entonces la voz de alarma al 112 Galicia, que movilizó a varios medios, pero instantes más tarde, otra persona contactó con el servicio de emergencias para alertar de que el mar había devuelto a la orilla el cuerpo de la octogenaria, ya sin vida, según han informado a FARO fuentes oficiales.

El 112 informó de lo ocurrido a Salvamento Marítimo, a Gardacostas de Galicia, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Urxencias Sanitarias y a Protección Civil de Val Miñor, que se encargó de retirar el cuerpo hacia una zona segura.