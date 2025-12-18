Tres nuevas denuncias contra el cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia

Tres mujeres más han denunciado al cirujano detenido y encarcelado por, presuntamente, violar a una paciente que se encontraba bajo los efectos de la anestesia y a la que después operó del pecho en un quirófano alquilado en Murcia, indican fuentes cercanas al caso.

Se trata de mujeres que también fueron operadas por este doctor, que actualmente se encuentra en prisión provisional en el penal de Sangonera, después de que dos enfermeras grabasen con su móvil un vídeo en el que, supuestamente, se aprecia cómo agrede sexualmente a una paciente sedada.

A raíz de trascender el asunto, adelantado en exclusiva por La Opinión, estas tres mujeres se personaron en dependencias policiales, para explicar sus casos.

Una de las denunciantes fue intervenida por el mismo médico el día antes de la agresión sexual que se investiga

Las denunciantes coinciden en que su principal temor es que en su momento fuesen también víctimas y nunca lo sepan.

Los investigadores esperan que no sean las únicas: que más antiguas pacientes de este doctor aporten su testimonio. Sin embargo, tanto ellas como fuentes judiciales aluden a la dificultad de demostrar que en algún momento pudo llegar a pasar algo.

Las mismas fuentes significan que ya es complicado, en muchas ocasiones, probar una agresión sexual, dado que se trata de un delito que acontece en la intimidad, sin testigos ni cámaras; en este caso, además, las hipotéticas víctimas se encontrarían bajo los efectos de la anestesia, por lo que no pueden recordar nada.

Convencerlas para una liposucción

Las denunciantes, que declararon en comisaría ante profesionales de la Policía Nacional, coincidieron en que ellas contactaron con el cirujano para operarse del pecho y este doctor las trató de convencer para que se sometiesen a una técnica: que él les extrajese grasa de los muslos, mediante una liposucción, para inyectarla a continuación en los senos. Al menos una de las mujeres accedió a ello.

Las intervenciones de estética a las que se sometieron las denunciantes acontecieron en el mismo centro, el IMED Virgen de la Fuensanta, en la capital murciana, hace poco. De hecho, una de las denunciantes fue intervenida el 3 de diciembre, el día antes de la agresión sexual que investiga la magistrada responsable del Juzgado Nº 4 de Molina de Segura, con competencias en Violencia sobre la Mujer.

La jueza está a la espera de recibir las declaraciones de las mujeres, que han de ser remitidas por los investigadores de la Policía Nacional, para citar a estas denunciantes en sede judicial, donde presumiblemente volverá a llamar a las enfermeras que captaron lo sucedido sobre la camilla.

La investigación continúa en marcha y no se descarta que haya más denunciantes o que hablen profesionales sanitarios que en su momento coincidieron con el cirujano bajo sospecha y hubiesen notado algo extraño por su parte en un quirófano.

El facultativo, que llevaba años alquilando quirófanos para sus intervenciones en centros de la Región, dejó de intervenir en uno de ellos porque "tardaba en exceso" en operar, subrayaron fuentes próximas.