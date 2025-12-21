En Molins de Rei
Hallado muerto un hombre con heridas de arma blanca en Barcelona
La División de Investigación Criminal (DIC) de la demarcación de los Mossos de la Región Metropolitana Sur ha asumido la investigación de este caso, que se encuentra bajo secreto judicial
EFE
Un hombre de 42 años ha sido hallado muerto la madrugada de este domingo en la calle Foment de la localidad de Molins de Rei (Barcelona), con heridas ocasionadas por arma blanca, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación del caso.
Los Mossos han sido alertados sobre las 4:00 horas de que en la citada calle había una persona en el suelo sin vida.
Un comunicado de la policía catalana señala que hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Mossos, la Guàrdia Urbana de Molins y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), sanitarios que confirmaron que el hombre estaba muerto.
La División de Investigación Criminal (DIC) de la demarcación de los Mossos de la Región Metropolitana Sur ha asumido la investigación de este caso, que se encuentra bajo secreto judicial.
- 0-0 | Andorra - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Primera parte
- Cortes de luz en diversos barrios de A Coruña mantienen casas y negocios a oscuras
- Pepe Rodríguez, hostelero de A Coruña que se jubila tras casi 50 años: 'Mi mejor recuerdo fue la Liga del Dépor, tuve que cerrar porque se agotaron las existencias
- El Superior valida el plan del Concello de A Coruña para hacerse con la Casa Escariz
- Escotet, presente en la inauguración el nuevo césped del Penafiel
- Detenido por herir con un arma blanca a una compañera de piso en Riazor
- El Deportivo compra otro porcentaje del pase de Bil Nsongo
- Antía Pinal: de cantar en las calles de A Coruña a ganar 'La Voz 2025' en Antena 3