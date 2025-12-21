Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En un descampado

Hallan el cadáver de una mujer con aparentes signos de violencia en Málaga

El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia

Una patrulla de Policía en una imagen de archivo. / EFE

EFE

Málaga

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo este domingo del cuerpo sin vida de una mujer con aparentes signos de violencia en un descampado de la zona norte de la capital malagueña.

El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia, y se ha activado el protocolo judicial, han informado a EFE fuentes policiales.

