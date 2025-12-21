Investigación
Hallan muerta a una mujer en una vivienda de Barakaldo
El departamento vasco de Seguridad no ha facilitado más datos sobre el suceso
EFE
Bilbao
La Ertzaintza ha abierto una investigación tras la localización en la mañana de este domingo del cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de Barakaldo (Bizkaia).
Unos familiares de la mujer comunicaron a la policía vasca sobre las 11:30 horas de que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida en el interior de la vivienda. Al lugar se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza y personal médico, que han confirmado el fallecimiento.
También acudieron a la vivienda para el esclarecimiento de lo ocurrido una comitiva judicial y un médico forense, según ha informado el departamento vasco de Seguridad, que no ha facilitado más datos sobre el suceso.
- 0-0 | Andorra - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Primera parte
- Cortes de luz en diversos barrios de A Coruña mantienen casas y negocios a oscuras
- Pepe Rodríguez, hostelero de A Coruña que se jubila tras casi 50 años: 'Mi mejor recuerdo fue la Liga del Dépor, tuve que cerrar porque se agotaron las existencias
- El Superior valida el plan del Concello de A Coruña para hacerse con la Casa Escariz
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- Escotet, presente en la inauguración el nuevo césped del Penafiel
- Detenido por herir con un arma blanca a una compañera de piso en Riazor
- Grupo Peculiar o cómo crecer en la hostelería de A Coruña sin perder la identidad