Investigación
Identifican a la mujer hallada muerta en Málaga: tenía 27 años y antecedentes en violencia de género
La víctima es una española de 27 años de origen ucraniano con referencias en el sistema Viogén hasta el pasado mes de octubre
El cadáver de la mujer hallado este pasado domingo con heridas de arma blanca en un descampado de la zona norte de Málaga ha sido identificado como el de una española de 27 años.
Según fuentes cercanas al caso, la fallecida, nacida en Ucrania, tenía referencias hasta octubre en el sistema Viogén, el programa de protección de víctimas de violencia de género, aunque la investigación de la Policía Nacional debe determinar la autoría de la agresión.
Cuerpo localizado el domingo
El cuerpo de la mujer fue localizado la madrugada de este pasado 21 de diciembre. Un aviso a Emergencias 112 alertó a las 6:30 horas de este domingo de la presencia de una joven inconsciente en la vía pública en un descampado localizado tras la Comisaría de Policía del distrito norte, en La Palmilla.
El centro coordinador activó a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios del 061, cuyos efectivos sólo pudieron confirmar el fallecimiento.
Activado el protocolo judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para que los forenses determinen las causas y la data de la muerte. El Grupo de Homicidios de la Comisaria Provincial se ha hecho cargo de la investigación.
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- Así está la clasificación de Segunda División: Las Palmas gana y el Dépor cierra 2025 como tercero
- Así marca Antonio Hidalgo las decisiones del mercado de invierno del Deportivo
- El segundo premio llega a A Coruña con Bimba y Lola: 'Mamá, ¿dónde estás? que quiero salir en la tele
- La suerte sonríe al Agra do Orzán, el 90693 deja al menos 10 millones de euros
- Óscar Puente, sobre la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Papa Samsou, primer fichaje del Fabril en enero
- El Albacete se blinda por Riki ante el Deportivo: ni se plantea la salida y aún busca renovarlo