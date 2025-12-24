Muere un hombre de 55 años tras un incendio en una vivienda de Ciudad Real

Un incendio en el número 50 de la calle Mayor de San Juan de Almadén (Ciudad Real) se ha saldado con el fallecimiento de un hombre de 55 años.

Según ha informado el 112 a EFE, aún no se saben las causas del incendio, por el que los servicios de emergencia han recibido un aviso a las 9:42 horas de este miércoles.

A la zona se ha trasladado un helicóptero medicalizado, dos ambulancias y un médico de urgencias, que no han podido salvar la vida del hombre, que, al parecer, era la única persona que estaba en la vivienda. También han acudido la Guardia Civil, la Policía Local y los bomberos, que ya han extinguido el fuego.

El Ayuntamiento de Almadén ha trasladado en redes sociales su pésame a familiares y amigos mientras ha pedido a todos los vecinos que "extremen las precauciones con los sistemas para calentar las viviendas o luces de Navidad, pudiendo ser alguno de ellos los motivos del incendio".