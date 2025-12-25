Incendio
Dos menores de 15 y 16 años mueren en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga)
Testigos han dado la voz de aviso a las 8.00 horas para informar de un incendio en una casa de la calle San Rafael
EP
Dos menores de 15 y 16 años han fallecido en el incendio registrado este jueves en una vivienda de dos plantas de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, según han informado el servicio de emergencias 112 y fuentes del operativo desplegado en el lugar.
Los fallecidos son una pareja de adolescentes que se encontraban en la planta superior de la vivienda, donde se habían quedado atrapados y no han podido salir, han dicho a EFE fuentes del operativo.
Varios testigos han dado la voz de aviso al teléfono 112, a las 8.00 horas para informar de un incendio en una casa de la calle San Rafael en el que había personas atrapadas.
La sala coordinadora alertó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y a los Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Málaga, que desplazaron efectivos de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.
El fuego ha afectado a las dos plantas de la casa, con mucha carga de material inflamable, y en su interior se han hallado dos menores fallecidos, según ha indicado el Consorcio de Bomberos, que este mediodía continúa interviniendo en el lugar.
Como consecuencia del incendio, cuyas causas no han sido precisadas, la vivienda ha quedado gravemente dañada y ha llegado a colapsar el techo, según el 112.
- El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
- Los mercados de enero de Fernando Soriano en el Deportivo: cuatro fichajes y una baja de peso
- Un coche súperprotegido en un parking de A Coruña para evitar roces innecesarios
- Torrelavega guarda silencio por la joven asesinada en A Coruña: 'La mantuvieron viva para que nos despidiéramos
- De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: 'O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena
- Trabajadoras del supermercado Familia de la calle Alcalde Lens, en A Coruña, celebran que les ha tocado el tercer premio del sorteo de Lotería de Navidad.
- Así recaudará el Concello de A Coruña en 2026: más por IBI e IAE, y menos por obras y multas de tráfico
- La madre de Nico (18 años), atropellado por un autobús en Touro en Año Nuevo: «Solo pienso en los días que le quedaban de vida. Y yo sin saberlo»