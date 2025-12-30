Una kamikaze causa un brutal accidente múltiple en una autovía de Asturias: choca contra un autobús lleno de menores deportistas y muere

Una conductora de entre 65 y 70 años ha fallecido poco antes de las siete de la tarde al impactar su coche frontalmente con un autocar en el que viajaban jóvenes deportistas que regresaban de una competición deportiva a la altura del kilómetro 292 de la Autovía del Cantábrico (A-8), en Llanes. la conductora fallecida circulaba en sentido contrario, según fuentes de la Benemérita. Se investigan los motivos por los que irrumpió en la autopista en sentido contrario.

Todo indica que lo hizo desde el cercano enlace de Llanes. Según indicó el conductor de una autocaravana que pudo esquivar el coche, pequeño y de color amarillo, de la kamikazeen el último instante, "iba haciendo eses".

Tanto los menores, niños de entre 13 y 15 años, como el conductor del autocar, que viajaban en sentido a Gijón, han resultado ilesos, según fuentes de la Guardia Civil.

El accidente está provocando retenciones de tráfico de más de un kilómetro de longitud.

Se ha procedido a cortar la circulación en el túnel de Santiuste, así como a desviar el tráfico entre los kilómetros 291 y 294 hacia la N-634.

Al lugar se han desplazado hasta cuatro patrullas de los Destacamentos de Tráfico de Ribadesella y Gijón. Así como un equipo UNIS del Destacamento de Ribadesella, que se hará cargo de la investigación.