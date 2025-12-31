Horta-Guinardó
Se cuela con un palo en una comisaría de Mossos de Barcelona y ataca a media docena de agentes
La policía consiguió reducirlo y está detenido por un delito de atentado a la autoridad
Germán González
Susto la pasada madrugada en la comisaría de Horta-Guinardó de Barcelona de los Mossos d'Esquadra. Un hombre se coló en el edificio por el aparcamiento y empezó a golpear a los agentes con los que se encontraba a su paso. Hay media docena de mossos heridos tras recibir golpes por parte del sospechoso, que apenas articuló palabra mientras atacaba a los policías.
Varias fuentes apuntan a que el acusado actuaba fuera de sí y por eso les costó a los agentes reducirlo. Finalmente lo consiguieron y lo llevaron a calabozos. Allí tuvo que ser atendido por sanitarios que lo sedaron para dejar de ser agresivo.
Atentado a la autoridad
El hombre, de origen africano, está detenido por un delito de atentado a la autoridad y pasará a disposición judicial en las próximas horas.
La policía también investiga las causas del ataque y cómo entró el sospechoso, que no tiene antecedentes, en comisaría, una circunstancia que preocupa a los sindicatos policiales teniendo en cuenta que se está en 4 sobre 5 de alerta terrorista y estas dependencias de Mossos son un posible objetivo. Pese a esto, los investigadores descartan que este incidente esté relacionado con el terrorismo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Loureda dice adiós al «pan de siempre»: «Tuvimos mucho apoyo de grandes expertos y hasta recibimos una llamada de la BBC»
- Fallece Pepe Vázquez, de la Taberna O'Secreto, en A Coruña
- Este será el precio del autobús urbano en A Coruña en 2026
- Escolares de A Coruña protagonizan un flashmob en Marineda como avance del 'Concierto por la Paz'
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Cuatro gallegos recurren cada día a los juzgados para liberarse de sus deudas
- La hoja de ruta del Deportivo en el mercado tras los fichajes de Ferllo y Adrià Altimira