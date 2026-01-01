Investigación
Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en Madrid
EP
Madrid
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón como presunto responsable de un delito de homicidio ocurrido en el barrio madrileño de Villaverde, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 31 de diciembre, cuando el Grupo V de Homicidios tuvo conocimiento del hallazgo de una mujer precipitada en el madrileño distrito de Villaverde.
Tras una Inspección Técnico Policial por parte del DEVI de Policía Científica, los investigadores han efectuado diversas averiguaciones y han procedido a la detención de este individuo en fecha 31 de diciembre como presunto responsable de un delito de homicidio.
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Cuatro gallegos recurren cada día a los juzgados para liberarse de sus deudas
- Loureda dice adiós al «pan de siempre»: «Tuvimos mucho apoyo de grandes expertos y hasta recibimos una llamada de la BBC»
- San Silvestre A Coruña 2025: horario, recorrido y cortes de tráfico
- Este será el precio del autobús urbano en A Coruña en 2026
- La hoja de ruta del Deportivo en el mercado tras los fichajes de Ferllo y Adrià Altimira
- Fallece Pepe Vázquez, de la Taberna O'Secreto, en A Coruña
- Viaje a los orígenes de 'Zaka': «La mejor cualidad de Eddahchouri siempre ha sido el trabajo»