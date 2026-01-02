Tragedia
Mueren tres personas en el incendio de una vivienda en Madrid
Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras por un fuego declarado en una vivienda del distrito de Carabanchel
EFE
Tres personas han muerto en la madrugada de este viernes tras un incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel.
Según ha informado el servicio de Emergencias de la capital, dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, según ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.
El incendio ha tenido lugar en la tercera planta de una vivienda ubicada en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño. Una vez dentro del domicilio, los efectivos comprobaron que el fuego era "muy virulento" y que la vivienda estaba inundada de humo, con mucha temperatura. Es durante la extinción del fuego cuando se encontraron los cuerpos sin vida de tres personas, por lo que el Samur procedió a confirmar los fallecimientos.
El humo también ha afectado a dos áticos superiores del mismo bloque de viviendas, donde los bomberos han rescatado a dos personas que estaban muy nerviosas como consecuencia de lo ocurrido pero en buen estado. La vivienda ha quedado inutilizada.
Reacciones al accidente
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha enviado su pésame a los familiares de los tres fallecidos en el incendio ocurrido el segundo día del año.
A través de su cuenta de la red social X, Martín ha mostrado su solidaridad con los seres queridos de las víctimas del fuego "en estos momentos de dolor". También ha transmitido su agradecimiento a los servicios de emergencia por su "rápida actuación" y ha recordado que las causas del incendio están siendo investigadas.
