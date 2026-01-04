Violencia machista
Hallan muerta con signos de violencia a una mujer en Jaén
La investigación, que está en su fase preliminar, ha determinado que se trata de una muerte violenta
EFE
Jaén
El cuerpo sin vida de una mujer ha sido hallado en el municipio de Quesada (Jaén) mientras que se están recabando datos por si pudiera tratar de un asesinato por presunta violencia de género.
Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado esta tarde el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer cuya edad no ha sido precisada.
La investigación, que está en su fase preliminar, ha determinado que se trata de una muerte violenta aunque todavía no pueden confirmar ninguna hipótesis sobre las causas que han causado el fallecimiento.
- El Sporting sube la apuesta y ya tiene dinero reservado para contratar a Yeremay en verano
- Más de un centenar de empresas coruñesas deberán reducir el uso del coche
- Vuelve Gaizka Garitano a Riazor: «Echarlo fue el primer paso para que el Deportivo cayese a Segunda B»
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»