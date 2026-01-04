Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados
Los hechos ocurrieron en la tarde de este sábado
Lorena Rey
Una pelea multitudinaria con gas pimienta ocurrida en la tarde de este sábado ha alterado la tranquilidad del centro histórico de Santiago, concretamente en la rúa do Franco.
Según ha confirmado la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar alrededor de las cinco de la tarde, cuando dos grupos enfrentados, formados por unos diez jóvenes, comenzaron a agredirse mutuamente a puñetazos.
Tal y como se ve en las imágenes compartidas a través de redes sociales por vecinos de la zona, los participantes en la pelea llegaron a golpear a los otros jovénes con un paraguas e incluso fue utilizado un spray pimienta, lo que provocó la intoxicación de varias personas que pasaban por la zona.
A la llegada de los agentes al punto, la mayoría de los agresores ya habían huido, por lo que la actuación policial se centró en identificar a las víctimas que permanecían en el lugar.Todas ellas presentaban lesiones leves y fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Santiago para su valoración médica.
Fuentes policiales han señalado que por el momento no hay detenidos y que, tal y como queda reflejado en las imágenes, no se utilizó ningún arma blanca y que el único elemento empleado fue el mencionado spray pimienta.
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de localizar e identificar a todos los participantes en la pelea. Entre las líneas que se están analizando, no se descarta un posible trasfondo ideológico, ya que, según fuentes policiales, podría tratarse de un enfrentamiento entre un grupo de ideología nazi y otro contrario, aunque este extremo aún no ha sido confirmado oficialmente.
Esta hipótesis cobra relevancia al producirse la reyerta el mismo día en que varios miembros del colectivo abiertamente de extremaderecha Núcleo Nacional fueron vistos en las calles de Santiago repartiendo octavillas con el lema: “Sin inmigrantes no hay racismo. Vuelve a tu país”.
- El Sporting sube la apuesta y ya tiene dinero reservado para contratar a Yeremay en verano
- Más de un centenar de empresas coruñesas deberán reducir el uso del coche
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Hallado sin vida el septuagenario desaparecido en Oleiros
- Muere una mujer en A Coruña tras caer a la carretera y ser atropellada por un coche
- La crisis de Losán deja en el aire 200 empleos directos en sus plantas del área de A Coruña