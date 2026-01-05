En Gipuzkoa
Hallado el cadáver del preso de ETA Iban Apaolaza en Gipuzkoa tras desaparecer cuando hacía senderismo
Desvinculado de la izquierda abertzale desde 2019, cumplía condena por el crimen del teniente coronel Blanco y estaba en tercer grado
Europa Press
El cadáver del preso de ETA Iban Apaolaza Sancho ha sido localizado este lunes en el parque natural de Peñas de Aia, en el término municipal de Oiartzun (Gipuzkoa), después de que su familia denunciara su desaparición este pasado domingo por la noche, al no volver tras salir a hacer una ruta de senderismo por la mañana.
Apaolaza, de 54 años, que se había desvinculado a finales de 2019 de la izquierda abertzale y había dado muestras de arrepentimiento, se encontraba disfrutando del tercer grado penitenciario que le concedió el Gobierno Vasco a principios de 2025.
El recluso cumplía condena por su participación en el atentado mediante coche bomba perpetrado en Madrid que costó la vida el 21 de enero de 2000 al teniente coronel Pedro Antonio Blanco García.
El Tribunal Supremo ratificó en junio de 2015 la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional, que le impuso un total de 123 años de cárcel al considerarle uno de los autores del atentado por el talde 'Buru-hauste' del 'comando Madrid'.
Rescatado en helicóptero
Los Servicios de Emergencia de Euskadi han localizado, sobre las diez de esta mañana, en Peñas de Aia, en Oiartzun, el cuerpo sin vida de Iban Apaolaza, que ha sido rescatado por un helicóptero de la Ertzaintza.
El cadáver se encontraba en un lugar de difícil acceso del parque natural y ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián.
