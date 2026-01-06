Encuentran el cuerpo de uno de los niños desaparecidos en Indonesia

Los equipos de rescate que trabajan en la búsqueda de los dos niños valencianos desaparecidos tras el trágico naufragio en Indonesia de una embarcación turística en la que viajaba una familia valenciana han localizado este martes el cuerpo de un niño. Aunque las autoridades no han confirmado todavía que se trate de uno de los hijos de Andrea Ortuño y Fernando Martín, se tiene el convencimiento que se trata de una de las víctimas del naufragio.

"Un cuerpo dentro del barco"

Según informa el diario local The Hey Bali News, el cuerpo fue localizado en el interior de los restos del KM Putri Sakinah, la embarcación que la familia valenciana había alquilado para una excursión familiar. El barco fue encontrado varado frente a la playa de Pede, en la isla de Komodo, por un pescador local que se encontraba pescando pulpo en la zona alrededor de la 1:00 p. m., hora local. "Se encontró un cuerpo dentro del barco", informó Saiful, señalando que la puerta del barco estaba abierta y que no se veían otras víctimas dentro del casco dañado.

Era el duodécimo día del operativo para localizar a los dos niños valencianos desaparecidos tras el trágico naufragio en Indonesia de la embarcación turística en la que viajaban junto a sus padres y dos de sus hermanos se está viendo condicionado por un temporal. Según informa la prensa local, los equipos de rescate se estaban enfrentando a una llovizna gris y constante que estaba dificultando el trabajo para encontrar el casco del barco donde se sospecha que quedaron atrapados los menores.

Penúltimo día

El también coordinador de la misión ha informado que a pesar de las adversidades del clima, el grupo de trabajo ha intensificado sus esfuerzos en el que se prevé sea el penúltimo día de la operación, a la espera de conocer si las autoridades concederán una nueva prórroga.

El personal desplegado en este día doce de búsqueda representa una de las mayores movilizaciones en un solo día desde el hundimiento del KM Putri Sakinah la tarde del 26 de diciembre, sobre las 20.30 horas de la tarde, hora local.