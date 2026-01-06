NAUFRAGIO
Encuentran el cuerpo de uno de los niños desaparecidos en Indonesia
Las autoridades no han confirmado todavía que se trate de uno de los hijos de Andrea Ortuño y Fernando Martín, se tiene el convencimiento que se trata de una de las víctimas del naufragio
Abraham Pérez
Los equipos de rescate que trabajan en la búsqueda de los dos niños valencianos desaparecidos tras el trágico naufragio en Indonesia de una embarcación turística en la que viajaba una familia valenciana han localizado este martes el cuerpo de un niño. Aunque las autoridades no han confirmado todavía que se trate de uno de los hijos de Andrea Ortuño y Fernando Martín, se tiene el convencimiento que se trata de una de las víctimas del naufragio.
"Un cuerpo dentro del barco"
Según informa el diario local The Hey Bali News, el cuerpo fue localizado en el interior de los restos del KM Putri Sakinah, la embarcación que la familia valenciana había alquilado para una excursión familiar. El barco fue encontrado varado frente a la playa de Pede, en la isla de Komodo, por un pescador local que se encontraba pescando pulpo en la zona alrededor de la 1:00 p. m., hora local. "Se encontró un cuerpo dentro del barco", informó Saiful, señalando que la puerta del barco estaba abierta y que no se veían otras víctimas dentro del casco dañado.
Era el duodécimo día del operativo para localizar a los dos niños valencianos desaparecidos tras el trágico naufragio en Indonesia de la embarcación turística en la que viajaban junto a sus padres y dos de sus hermanos se está viendo condicionado por un temporal. Según informa la prensa local, los equipos de rescate se estaban enfrentando a una llovizna gris y constante que estaba dificultando el trabajo para encontrar el casco del barco donde se sospecha que quedaron atrapados los menores.
Penúltimo día
El también coordinador de la misión ha informado que a pesar de las adversidades del clima, el grupo de trabajo ha intensificado sus esfuerzos en el que se prevé sea el penúltimo día de la operación, a la espera de conocer si las autoridades concederán una nueva prórroga.
El personal desplegado en este día doce de búsqueda representa una de las mayores movilizaciones en un solo día desde el hundimiento del KM Putri Sakinah la tarde del 26 de diciembre, sobre las 20.30 horas de la tarde, hora local.
- El antiguo restaurante Casa Lola, en Arteixo, a la venta por dos millones
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- El Deportivo lanzará una nueva ampliación de capital para lograr 30 millones de euros
- La Cabalgata de los Reyes Magos resiste al granizo en A Coruña con alegría e ilusión
- Llega el día más mágico del año: todo lo que tienes que saber de la Cabalgata de Reyes de A Coruña
- El Deportivo pide a sus socios que confirmen asistencia al partido de Copa del Rey a riesgo de perder el asiento para ese partido
- Así detuvo A Coruña el alza de pisos turísticos: ahora quiere cerrar centenares
- El Deportivo y Cristian Herrera rastrean el mercado buscando una salida