La mujer malherida en Porriño por su pareja lo defendió tras otra paliza

La mujer que el pasado 31 de diciembre se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Porriño gravemente herida tras haber sido golpeada por su pareja —quien incluso habría utilizado un objeto cortante—, ya había sido atacada con anterioridad, supuestamente por este mismo hombre, de forma brutal. Aquella agresión, sin embargo, quedó impune.

Los hechos ocurrieron hace varios meses, cuando la joven, que no supera los 25 años de edad, tuvo que ser ingresada en el hospital tras recibir una paliza compatible con una grave agresión machista. En aquella ocasión, ella defendió al presunto agresor y aseguró que había sido asaltada en la calle por desconocidos.

La semana pasada, no obstante, no pudo ocultar que había sido agredida por su pareja. Apareció con múltiples heridas y golpes en el cuartel de la Guardia Civil, situado no muy lejos del domicilio en el que convivían, y tuvo que ser evacuada en estado muy grave al hospital Álvaro Cunqueiro, donde quedó ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Presentaba golpes por todo el cuerpo y cortes que podrían haber sido causados por un arma blanca.

El hombre, de 50 años, fue detenido por la grave agresión y ha ingresado en prisión. La jueza del Tribunal de Instancia de la localidad, en funciones de guardia, decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer.

Para proceder a su detención, la Guardia Civil activó un dispositivo de control y vigilancia sobre el domicilio de la parroquia de Torneiros en el que convivía la pareja, en el que colaboró la Policía Local, e inició las correspondientes diligencias de investigación. Fue precisamente la Policía Local la encargada de vigilar las inmediaciones y, tras confirmar que el sospechoso se encontraba en el interior de la vivienda, la Guardia Civil solicitó una autorización judicial de entrada y registro que permitió su arresto. El detenido cuenta con antecedentes por hechos similares, según informó la Benemérita.

Durante el operativo se recuperaron un cuchillo y otros objetos que el hombre presuntamente habría utilizado para agredir a su pareja.

Numerosas denuncias por estafa

El individuo es conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Porriño debido a su conflictividad y a las numerosas denuncias por estafa que acumula. Estas consisten, fundamentalmente, en solicitar pedidos contrarreembolso en su domicilio y no efectuar posteriormente el pago.

Por lo general, se trata de encargos a restaurantes, carnicerías, supermercados y otros establecimientos, por importes que oscilan entre los 150 y los 450 euros, cantidades que, de forma individual, no alcanzarían el umbral para ser consideradas delito y se calificarían como delitos leves.

Se desconoce si la mujer, a la que el detenido doblaría la edad, estaba directamente implicada en estos hechos o si era obligada por él a realizar las llamadas para efectuar los pedidos. Una vez realizada la entrega, el hombre solía recogerla y se encerraba en la vivienda a la espera de que la persona repartidora se hubiera marchado.