Investigación
Investigan la muerte de un hombre y una mujer dentro de un coche en su garaje en Soria
Una llamada al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 16:20 horas informaba del hallazgo de estas dos personas, inconscientes
EFE
La Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre y una mujer, de unos 25 años, hallados en el interior de un turismo en su garaje particular en Soria, al parecer por una intoxicación por monóxido de carbono y sin signos aparentes de violencia sobre sus cuerpos, según han explicado a EFE fuentes policiales y de la Delegación del Gobierno este jueves.
Una llamada al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 16:20 horas informaba del hallazgo de estas dos personas, inconscientes, dentro de un coche en su garaje de la calle Nuestra Señora de Calatañazor de Soria, cerca del río.
Ha sido la madre de uno de los jóvenes, que reside en una vivienda ubicada en la parte superior del edificio en el que tienen esta cochera alquilada, la que ha bajado al espacio y se ha encontrado a ambos, por lo que ha alertado de la situación.
Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias–Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
Al pensar que aún tenían pulso, tanto los sanitarios como los agentes de Policía han realizado maniobras de reanimación a estas dos personas, aunque no han reaccionado a las mismas y finalmente han fallecido.
La Policía se encuentra investigando las circunstancias del suceso y el juez ya ha autorizado el levantamiento de los cadáveres.
Las mismas fuentes han explicado que será la autopsia la que pueda determinar la causa definitiva del fallecimiento de ambos jóvenes.
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Oleiros presume de parroquia en una sudadera que ya es un éxito de ventas
- Los empleados del comercio textil van a la huelga mañana
- Arranca en A Coruña el rodaje de 'Ardora', la nueva serie de Movistar Plus+
- El recomendado local de A Coruña con pasta italiana casera para llevar: 'Lo hacen todo al momento delante de ti
- La iniciativa solidaria de una pizzería de A Coruña: 'Les dije a mis socios que teníamos que dar de comer a la gente necesitada en fin de año
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida