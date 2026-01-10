La Rioja
Hallados los cuerpos sin vida de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño
"Todo apunta a que se precipitaron de forma voluntaria", apunta la Policía Nacional
EP
LOGROÑO
La Policía Nacional ha hallado esta pasada madrugada los cuerpos sin vida de dos personas, un chico de 20 años y una joven de 13, en la calle Marques de Larios de Logroño. Aparentemente, y según las primeras investigaciones, sin signos de violencia.
Según apuntan desde la institución, se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos aunque "todo apunta", informa la Policía Nacional, a que "se precipitaron de forma voluntaria".
