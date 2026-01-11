En Camas
Detenido tras siete horas de negociación un hombre que se atrincheró en Sevilla: "Os vais a cagar"
La Policía Nacional ha detenido al varón, de unos 30 años, que, desde las siete de la mañana, permanecía atrincherado en su vivienda tras realizar disparos al aire desde su vivienda
Rocío Soler Coll
Fin a una mañana de pesadilla en la calle Melilla del barrio de la Extremeña, en Camas. Agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Goes) han detenido al individuo que se atrincheró en su vivienda a primera hora de la mañana, después de amenazar a sus vecinos. En el interior de la vivienda, realizó varios disparos al aire y fue el momento en que se acticvo el protocolo habitual para estos casos. Desde primera hora, un negociador de la Policía Nacional ha estado trabajando sobre el terreno, tratando de convencer al individuo para que se entregara.
Un amplio despliegue policial ha sido necesario para detener a este joven, de unos 30 años, que mantenía atemorizado a sus vecinos y que, según las fuentes consultadas, lleva tiempo siendo un vecino problemático. "Os vais a cagar", ha sido la última amenaza que ha gritado cuando ha salido de la vivienda, esposado y conducido por los agentes hasta el vehículo policial.
Aunque todavía se desconocen detalles del origen de este suceso, todo apunta a una nueva riña con los vecinos de este barrio a las afueras del municipio, en la zona cercana al yacimiento donde apareció el Tesoro del Carambolo.
La zona ha estado acordonada para limitar los movimientos de los vecinos y de los numerosos medios de comunicación que se han desplazado hasta el lugar de los hechos.
Durante horas, y muy especialmente durante los momentos previos a que los agentes entraran en la vivienda, se han escuchado gritos y alaridos desde el interior de la vivienda.
- La rúa Travesa dice adiós a un negocio con 115 años de historia
- Los gallegos guardan 4.000 millones más en sus cuentas bancarias por falta de rentabilidad
- Galicia se prepara para una ofensiva de lluvias: la Aemet anticipa una semana de frentes atlánticos
- El Superior tumba la licencia de una gasolinera en Arteixo por deficiencias técnicas
- 0-1 | UD Las Palmas - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Gol de chilena de Villares
- El Concello de A Coruña propone ampliar un año más la paralización del proyecto de As Percebeiras
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más