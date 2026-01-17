Anciano, viudo, solo: una banda de estafadores con víctimas en Galicia lo esclavizó y le obligaba a mendigar y falsear cuentas bancarias

Su negocio era la estafa mediante falsas ventas de mascotas por toda España, pero su operario destacado era un esclavo de 80 años al que mantenían esclavizado. La Guardia Civil ha liberado en Vizcaya a un anciano que estaba en manos de una banda criminal que lo exprimía para sacar dinero mendigando y dar curso a las ganancias obtenidas con sus engaños. Los guardias se han encontrado con este secuestro al desmontar la organización criminal, que cuenta con numerosas víctimas por diversas provincias, entre ellas A Coruña y Ourense.

En el momento de su liberación, el viejo estaba en muy malas condiciones, sucio, aislado y mal alimentado, confirman a este diario fuentes próximas a la investigación. Los agentes han llamado a este golpe a la delincuencia organizada Operación Magna Valls. Han caído 19 miembros de la red, 18 de ellos en Vizcaya -mayoritariamente en Bilbao- y uno en Burgos. Hay además tres investigados por pertenencia a organización criminal.

Todos los implicados en el caso son españoles, igual que el anciano. Un clan familiar de tres delincuentes está en el centro de la banda. El viejo no pertenecía a esa familia, pero había tenido la desgracia de hacerse amigo de uno de ellos cuando enviudó y quedó solo en su casa, presa de un gran abatimiento. Sus supuestos benefactores se fueron haciendo con su vida, controlando todo, incluida su pensión.

Para aumentar las ganancias, le obligaban a salir a la calle a pedir. Puede que para dar más credibilidad a su papel de pedigüeño, no permitían ducharse al anciano, ni le daban de comer y beber lo suficiente, y lo mantenían aislado en una habitación cuando no lo usaban para sus actividades.

Estafa por toda España

Cuentan fuentes de la Guardia Civil que el viejo está ya ahora a salvo y a cargo de un familiar que lo cuida. La mendicidad no era su principal obligación: tenía otra rentabilidad para la banda en su DNI. Los estafadores han estado utilizando la identidad de la víctima para abrir cuentas bancarias falsas, que están creadas a su nombre pero que no maneja el titular, sino sus amos.

Con las cuentas han estado moviendo dinero -a veces en forma de pitufeo, con pequeños cobros para despistar- que los estafadores han conseguido mediante ventas fraudulentas de mascotas. De hecho, esta operación del instituto armado comenzó cuando un afectado denunció en febrero pasado que había pagado 280 euros por adoptar un cachorro de perro que se anunciaba en internet, y no le habían enviado el animal.

Tirando de esta primera denuncia, la Guardia Civil ha descubierto 121 casos de estafa, además de otros 10 de identidad usurpada para mover el dinero. Los golpes que había dado la banda se reparten por toda España: hay víctimas en A Coruña, Ourense, Tenerife, Madrid, Gran Canaria, Barcelona, Valencia, Baleares, Guipúzcoa, Tarragona, Lleida, Almería, Alicante, Cádiz, Málaga, Zaragoza, Córdoba, Granada, Cáceres, Castellón, Álava, Vizcaya, La Rioja, Burgos, Jaén y Girona.

Desde Bilbao publicaban sus anuncios en internet. Cuando caía un cliente en el engaño, le pedían sucesivos pagos para cubrir supuestos gastos de vacuna, chip, jaula y transporte. El cliente debía pagar por Bizum o con transferencia bancaria.

En total, están detectadas ya 57 cuentas en bancos diversos y 23 números de teléfono usados por la organización, así como 36.000 euros cobrados por doquier. Como suele ocurrir en este tipo de entornos, los detenidos estaban cobrando ayudas sociales, principalmente el Ingreso Mínimo Vital. La Guardia Civil estima en más de medio millón de euros las prestaciones percibidas por los delincuentes.

Y también como suelen hacer ladrones y estafadores, habían invertido ganancias en criptomoneda. Se sigue el rastro de 55.000 euros en ese campo.

El Juzgado de Instrucción 3 de Bilbao dirige la investigación, a cargo del equipo @ (unidad Arroba) de la Guardia Civil de Vizcaya. La investigación está abierta: se buscan nuevas víctimas y más fondos.

En una nota difundida este sábado, el instituto armado recuerda que, si bien la venta de mascotas por internet es legal, no hay que fiarse de precios muy bajos, hay que exigir siempre la documentación del criador y nunca pagar por adelantado en estas compras.