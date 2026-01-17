Agresión sexual
La mujer que denunció una violación en grupo en Navàs (Barcelona) asegura que la grabaron con un móvil
La policía mantiene abierta la investigación y ya ha previsto la práctica de más pruebas, por ejemplo, la declaración de testigos
Eduard Font Badia | R. Tortosa
La mujer de Navàs (Barcelona) que acusa a un grupo de cuatro hombres de este municipio de una agresión sexual, así como el entorno de la denunciante, afirman que fue grabada con un teléfono móvil mientras cometieron las acciones en contra de su voluntad.
Este es uno de los extremos que los Mossos d’Esquadra y el juzgado de instrucción encargado del caso deberán esclarecer en los próximos días. De momento, tras la declaración de la mujer y el interrogatorio de los vecinos de Navàs, la investigación sobre el suceso, ocurrido en la madrugada del 10 de enero, se mantiene abierta.
Así, ya se ha previsto la práctica de más pruebas, por ejemplo, la comparecencia de testigos que ayuden a esclarecer los hechos. Según la versión de la denunciante y de alguna otra persona cercana, el episodio de la presunta violación colectiva se produjo en un domicilio de Navàs que no es propiedad de ninguno de los implicados.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
- El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
- Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela
- Dos exjugadores del Deportivo se unen para salvar desde el banquillo a un clásico de la Premier League
- Investigado un coruñés que circulaba por la AP-9 en una furgoneta a 185 km/h
- La vicepresidenta de Mercadona sale del grupo coruñés Malasa año y medio después de comprar el 30%
- Aranzubia, anatomía de un gol para la historia del Deportivo: 'Me ilusiona que el deportivismo lo recuerde con cariño
- Galicia pasa del diluvio al frío polar: la Aemet avisa de sensación térmica bajo cero