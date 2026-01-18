Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las primeras dependientas de Zara dicen adiós a la tienda de Juan FlórezEl Dépor gana en Almería y rompe la rachaOs Castros, un barrio sin prisaEl único supermercado de Caión
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | El consejero de Emergencias de la Junta asegura que una parte de uno de los trenes se despeñó por un talud de 4 metros

Al menos 21 personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha

Las imágenes del accidente de trenes mortal en Córdoba

Las imágenes del accidente de trenes mortal en Córdoba

Ver galería

Accidente de trenes en Córdoba. / Redes sociales

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos 21 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
  2. Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano
  3. Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: 'Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano
  4. 1-0 | UD Almería - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Descanso
  5. Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
  6. La hostelería de A Coruña apuesta por la intermodal: 'Si la zona se revaloriza, queremos ser una de las referencias
  7. Así está la clasificación de Segunda División: gana el Castellón y al Deportivo se aleja del podio de la LIga Hypermotion
  8. Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas

Colas en la estación de trenes de Córdoba tras el corte del tráfico ferroviario por el accidente de Adamuz

Llegada al hospital de heridos del accidente de tren en Adamuz

Llegada al hospital de heridos del accidente de tren en Adamuz

Una interventora afectada en el accidente de Córdoba: "He salido despedida y he perdido el conocimiento"

Una interventora afectada en el accidente de Córdoba: "He salido despedida y he perdido el conocimiento"

Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba

Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba

Las imágenes del accidente de trenes mortal en Córdoba

Las imágenes del accidente de trenes mortal en Córdoba

Los reyes siguen "muy preocupados" desde Atenas el grave accidente de trenes

Los reyes siguen "muy preocupados" desde Atenas el grave accidente de trenes

Sánchez dice que el Gobierno trabaja con otras autoridades en el auxilio de pasajeros

Sánchez dice que el Gobierno trabaja con otras autoridades en el auxilio de pasajeros
Tracking Pixel Contents