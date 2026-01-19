Tragedia ferroviaria
El maquinista del Alvia, entre los diez fallecidos del grave accidente ferroviario en Córdoba
En el momento del accidente viajaban aproximadamente 300 personas en el tren de Iryo. El descarrilamiento afectó a los coches del 6 al 8
EFE
El maquinista del tren Alvia contra el que ha chocado el convoy de Iryo que descarriló esta tarde en Adamuz (Córdoba) es uno de los muertos en el accidente, han confirmado a EFE fuentes de Renfe.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se está desplazando en este momento a la zona del accidente.
Al menos 21 personas han muerto y decenas han resultado heridas graves al descarrilar un tren de alta velocidad con más de 300 pasajeros y chocar contra otro que circulaba por la vía contigua en dirección contraria a la altura de Adamuz, en Córdoba.
Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado.
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
- Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano
- Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: 'Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano
- Así está la clasificación de Segunda División: gana el Castellón y al Deportivo se aleja del podio de la LIga Hypermotion
- Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
- Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
- El Almería le marca el camino al Deportivo con el Albacete y Riki
- Os Castros, un barrio que vive sin prisa: 'No es perfecto, pero prefiero que se quede como está