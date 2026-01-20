Detenida en Ferrol una mujer por su presunta vinculación con el yihadismo

Un importante despliegue de la Policía Nacional se ha saldado este martes con la detención de una mujer en Ferrol por su supuesta vinculación con el yihadismo. La operación se ha desarrollado durante varias horas en un inmueble del barrio de Recimil. Según ha podido constatar Europa Press, el dispositivo policial comenzó a primera hora de la mañana de este martes y se concentró específicamente en un inmueble de viviendas sociales situado en el número 4 de la calle Ortigueira.

Los agentes especializados llevaron a cabo un exhaustivo registro de la vivienda, de la cual retiraron diversas cajas con material que será analizado en el marco de la investigación. La intervención finalizó en torno a las 11.40 horas, momento en el que la detenida fue sacada del edificio y escoltada hasta un vehículo policial.

Debido a la naturaleza del delito con el cual se la relaciona, está previsto que la detenida sea trasladada en las próximas horas a Madrid para ser puesta a disposición de la Audiencia Nacional, el órgano competente en este tipo de investigaciones, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Durante el tiempo que duró el operativo, la presencia de las unidades policiales generó sorpresa entre los residentes de Recimil. Aunque los vecinos señalan que es habitual ver patrullas recorriendo las calles de la zona, la magnitud del despliegue y la presencia de agentes de paisano y unidades de intervención marcaron una jornada inusual en el barrio ferrolano.