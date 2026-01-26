Sucesos
Un bombero amenaza con quemarse a lo bonzo en Murcia
El hombre llegó a prenderse fuego, pero llevaba el traje ignífugo y no sufrió quemaduras
Redacción
Un bombero del Ayuntamiento de Murcia amenazó este lunes por la mañana con quemarse a lo bonzo en Murcia.
Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las nueve de la mañana, delante de la Catedral, junto al Moneo, y llamó la atención de los viandantes.
Testigos afirmaron que el hombre portaba un hacha, herramienta habitual de su trabajo.
El hombre llegó a prenderse fuego, pero llevaba el traje ignífugo y no sufrió quemaduras. Agentes de la Policía Local, con ayuda de extintores, lograron apagar las llamas: cuando surgió la nube de polvo, lograron reducir al hombre.
El bombero, de 57 años, fue trasladado en ambulancia al Morales Meseguer de Murcia. Iba custodiado por la Policía y esposado, aseguraron testigos presenciales.
Fuentes cercanas a la investigación detallaron que el hombre pretendía visibilizar las malas condiciones laborales de su colectivo.
- 0-1 | El Deportivo cae ante el Racing de Santander
- CincodeTres, la nueva cara de O Temple: 'La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto no es cierta
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- Así está la clasificación de Segunda División: el Málaga supera a un Deportivo que aún podría acabar segundo la jornada
- Así es el chocolate coruñés que conquista paladares en todo el mundo
- O Castrillón teme perder su propia identidad: 'Dentro de poco desaparecerán los trabajadores, estará todo por las nubes
- A Coruña deja atrás 'Ingrid' y vivirá un domingo de respiro antes de un nuevo frente
- La policía escolta a una treintena de seguidores del Racing concentrados en A Coruña