En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Suspendido el homenaje de Estado a las víctimas previsto en Huelva
Al menos 45 personas han perdido la vida y 22 están hospitalizadas, 5 de ellas en la UCI, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas del domingo de dos trenes que cubrían el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y Madrid-Huelva
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) este domingo ha causado al menos 45 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz. Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
"El raíl fue fabricado en 2023, se instaló en 2024 y está en funcionamiento desde mayo de 2025"
"El raíl fue fabricado en 2023, se instaló en 2024 y está en funcionamiento desde mayo de 2025. En esa línea Madrid-Sevilla se ha renovado de manera integral, hay tramos en los que estamos trabajando su renovación. Los cambios están actualizados. El punto de ruptura es nueva, aunque muy cerca de la soldadura. Lo que dicen los expertos es que puede haya ido una torsión", añade Puente.
Óscar Puente: "La CIAF lleva el peso de la investigación sobre todo para que esto no vuelva a ocurrir"
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, es entrevistado este lunes en ‘La Hora’ de la 1. “La CIAF lleva el peso de la investigación sobre todo para que esto no vuelva a ocurrir, Criminalística de la Guardia Civil, técnicos de Adif y de Renfe. Los trenes rondaban los 200 km/hora en una vía que tiene capacidad para circular a 250 km/hora”, explica.
Óscar Puente acudirá este lunes a La 1 de TVE
Málaga recuerda a las víctimas del accidente de trenes de Adamuz en la Catedral
El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha recordado a todas las víctimas (fallecidos, heridos, afectados y familiares) del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) durante una multitudinaria misa que se ha celebrado este domingo en la Catedral Basílica de la Encarnación.
Satué, que ha presidido la ceremonia, ha asegurado durante su homilía que en esta jornada se reúnen "con el corazón herido" y ha reconocido que están "cargados de preguntas, tristeza, de nombres y rostros amados que ya no están entre nosotros o que luchan por recobrar la salud".
La Diócesis de Málaga ha invitado a todos los malagueños al acto y de forma especial a las familias de las víctimas de la provincia con las que había contactado, como a las del cardiólogo Jesús Saldaña, o las de algunos heridos; invitación que se ha hecho extensiva a todas aquellas personas que hubieran vivido de cerca el accidente aunque sus nombres no hubieran trascendido.
Suspendido el homenaje de Estado a las víctimas
Tras hablar con una amplia mayoría de las familias de las víctimas del accidente de Adamuz, el Gobierno de España ha trasladado hoy a la Junta de Andalucía que a un número importante de ellas les resultaría imposible asistir al Homenaje de Estado el 31 de enero y que muchas otras prefieren que se celebre más adelante.
Ante esta situación, ambas administraciones han acordado posponer la celebración de dicho Homenaje a una nueva fecha a fin de contar con el mayor número posible de familiares.
El presidente de la Junta de Andalucía asistirá al funeral que se celebrará el jueves en Huelva, como ya había anunciado.
Adif lleva a cabo 23 actuaciones de urgencia en siete líneas de Rodalies en Cataluña
El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha realizado ya más de un centenar de inspecciones en la red de Rodalies de Cataluña y lleva a cabo 23 actuaciones de urgencia, principalmente protección de taludes y acondicionamiento de vías, en siete líneas en las que se han detectado incidencias.
Adif ha informado este domingo en un comunicado de que las intervenciones pretenden restablecer el servicio de Rodalies "con los máximos estándares de fiabilidad y minimizar el riesgo de que se produzcan nuevas incidencias".
Las intervenciones prestan "especial atención" a las líneas con tramos próximos a la costa (Barcelona-Vilanova-Sant Vicenç de Calders o Barcelona-Mataró-Maçanet) y que discurren por zonas con mayor presencia de taludes (La Garriga-Vic-Puigcerdà; Barcelona-Tarragona-Móra la Nova-Flix; Barcelona-Girona-Figueres o Castellsbibal-Mollet).
El servicio de Rodalies se retomará de manera parcial este lunes
El servicio de Rodalies de Cataluña se retomará de manera parcial este lunes 26 de enero.
En concreto, se restablecerá el servicio de Rodalies de las líneas R1 y R2, y de manera parcial en la línea R4.
ArcelorMittal pide una investigación independiente al margen de especulaciones
La multinacional siderúrgica ArcelorMittal ha advertido este domingo de que dadas las numerosas causas posibles del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) es "fundamental" que se permita que la investigación independiente se lleve a cabo al margen de especulaciones, "que no ayudarían a las personas afectadas ni a la integridad del proceso".
En un comunicado, la empresa, que asegura comprender el deseo de que se obtengan respuestas inmediatas, subraya que todo el acero suministrado para vías ferroviarias se somete a rigurosas pruebas de calidad y aboga por la necesidad de examinar "todas y cada una de las posibles causas".
Un viajero del Alvia afirma que tras "una hora" esperando fue en busca de asistencia donde estaba el Iryo
Un vecino de Mazagón (Huelva) y viajero del tren Alvia que se vio implicado en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, Mario Samper, fue quien, junto a otro pasajero de dicho tren, que hacía el trayecto Madrid-Huelva, se desplazó, "por un camino angosto", hasta la zona donde estaba el otro tren accidentado, un Iryo que hacía el trayecto de Málaga-Madrid, y alertó a la Guardia Civil para que también se diera asistencia a los pasajeros del Alvia, lo cual hizo Samper después de "una hora esperando" a que les llegara ayuda.
Así lo ha afirmado este pasajero, en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, precisando que cuando emprendieron el camino en busca de ayuda lo hicieron "desconociendo totalmente que había otra situación similar o parecida en el Iryo, y a mitad de camino nos cruzamos con personas que portaban linternas, vimos que eran guardias civiles y nos preguntaron qué hacíamos en ese sitio", sorprendiéndose de "vernos allí, y ya les explicamos que veníamos de un descarrilamiento, y ellos a partir de ahí alertaron a sus mandos".
En cuanto a cómo si se sintió bien atendido, el viajero onubense ha explicado que, "una vez que nos reúnen a todos en la Estación de Adamuz, sí veo que hay una gran coordinación entre todos los medios", y "es de agradecer cómo actuaron todos los medios. Pero sí es verdad también que después del descarrilamiento estuvimos aproximadamente, pues no sé, sobre una hora en la que nadie nos ayudó".
Renfe informa sobre indemnizaciones para los afectados del accidente de Adamuz y Gelida
Renfe ha incluido en su página web información detallada sobre indemnizaciones, asistencia médica y psicológica, así como el acceso a los formularios para las personas afectadas por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
La operadora pública de tren subraya que está "plenamente" comprometida en ofrecerles toda la asistencia necesaria en estos momentos difíciles por los siniestros de Adamuz, que provocó 45 muertos hace una semana, y el de Gelida, que causó un muerto el martes pasado.
Para gestionar las indemnizaciones y la asistencia médica o psicológica del seguro obligatorio de viajeros es necesario cumplimentar el formulario de notificación de accidentes, explica la compañía.
