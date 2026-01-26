Investigación
Encuentran el cadáver de un hombre con signos de violencia en un parque de Madrid
La Policía busca algún arma blanca en la zona del antiguo estadio Vicente Calderón, en Madrid Río
EFE
Madrid
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver, con evidentes signos de violencia, ha sido hallado a primera hora de este lunes en el parque de Madrid Río de la ciudad.
Según ha constatado EFE, un hombre que paseaba a su perro por el parque ha encontrado el cuerpo del hombre ensangrentado y signos de violencia en una zona del parque con árboles a la altura del antiguo estadio del Vicente Calderón.
Agentes de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar, que ha quedado acordonado y buscan algún arma blanca en los alrededores.
Mientras, el cuerpo del hombre ha sido cubierto a la espera del levantamiento judicial del cadáver.
- 0-1 | El Deportivo cae ante el Racing de Santander
- CincodeTres, la nueva cara de O Temple: 'La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto no es cierta
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- Así está la clasificación de Segunda División: el Málaga supera a un Deportivo que aún podría acabar segundo la jornada
- Así es el chocolate coruñés que conquista paladares en todo el mundo
- O Castrillón teme perder su propia identidad: 'Dentro de poco desaparecerán los trabajadores, estará todo por las nubes
- A Coruña deja atrás 'Ingrid' y vivirá un domingo de respiro antes de un nuevo frente
- La policía escolta a una treintena de seguidores del Racing concentrados en A Coruña