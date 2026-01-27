Investigación
Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija
El hombre se encontraba en el sistema de Viogen y ahora está en el hospital al resultar herido
Araceli R. Arjona
Un hombre ha sido detenido en Córdoba tras asesinar presuntamente a su hija en el barrio de Ciudad Jardín, en entorno de la estación de Renfe, según ha adelantado COPE y ha confirmado la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional. La calle en la que se ha producido el suceso es Villa de Rota.
Dichas fuentes han informado de que el presunto asesinato tuvo lugar la noche del lunes en torno a las 22 horas y actualmente están abiertas todas las líneas de investigación, si bien "se descarta que haya sido por violencia de género". Tanto el padre como la hija son mayores de edad. El padre que estaba en el sistema Viogen del Gobierno, se encuentra hospitalizado ya que resultó herido, si bien la Policía Nacional no ha confirmado que hubiera intento de suicidio.
Fuentes de Emergencias 112 han indicado que recibieron el primer aviso a las 21.45 horas por una persona que alertaba de la presencia de un hombre con una herida autoinflingida con arma blanca en el abdomen, lo que requirió intervención de sanitarios y posterior traslado a centro hospitalario. El suceso tuvo lugar en la calle Villa de Rota. También indicaban que había una mujer herida de 30 años, que fue evacuada a Urgencias y que resultó ser su hija, finalmente fallecida.
- CincodeTres, la nueva cara de O Temple: 'La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto no es cierta
- La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
- Un coche circula por la acera y se estrella contra un edificio del paseo de Ronda de A Coruña
- Así fue la 'peineta a la grada' de Mantilla que provocó su expulsión en el Deportivo-Racing
- Un ex jugador del Deportivo cuenta cómo se produjo su fichaje: 'El señor Lendoiro no mantendrá la oferta más de 24 horas
- Así está la clasificación de Segunda División: el Málaga supera a un Deportivo que aún podría acabar segundo la jornada