Sucesos
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre sin hogar bajo un puente de Sevilla
El aviso al 112 alertó de la presencia de un cuerpo con claros signos de fallecimiento en la avenida Concejal Jiménez Becerril, bajo el puente de la Barqueta
El Correo
Un cuerpo sin vida ha sido hallado al mediodía de este martes, 27 de enero, bajo el puente de la Barqueta, en Sevilla. Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, se trata de un hombre sin hogar, cuya edad no ha trascendido, y los primeros indicios apuntan a que habría fallecido por causas naturales.
Aviso al 112 tras el hallazgo
Según han expresado a esta agencia fuentes del Servicio de Emergencias 112, el aviso se produjo sobre las 13:25 horas, cuando un testigo alertaba de la presencia de un cuerpo que mostraba "claros signos de fallecimiento".
Concretamente, el mismo ha sido localizado en la avenida Concejal Jiménez Becerril, bajo el mencionado puente de la Barqueta, según adelantaba el diario ABC y confirmaban fuentes del 112 a esta agencia.
Movilizados 061 y fuerzas de seguridad
A consecuencia del incidente se han activado efectivos del Servicio de Emergencia Sanitaria 061, la Policía Nacional, la Policía Local y del Centro de Coordinación Operativa (Cecop).
- CincodeTres, la nueva cara de O Temple: 'La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto no es cierta
- La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
- Un coche circula por la acera y se estrella contra un edificio del paseo de Ronda de A Coruña
- Riki, ante los días decisivos: así está su fichaje por el Deportivo
- Así fue la 'peineta a la grada' de Mantilla que provocó su expulsión en el Deportivo-Racing
- Un ex jugador del Deportivo cuenta cómo se produjo su fichaje: 'El señor Lendoiro no mantendrá la oferta más de 24 horas