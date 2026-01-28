Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido el dueño de un bar en Valencia por instalar cámaras ocultas en los aseos

Grababa durante las 24 horas a los clientes del local y han sido intervenidas dos cámaras y cinco discos duros

Un agente en el cuarto de aseo del bar.

Un agente en el cuarto de aseo del bar. / Levante-EMV

Josep Camacho

Gandia

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por instalar cámaras de videovigilancia ocultas en los aseos de su bar, en la localidad valenciana de l'Alqueria de la Comtessa. Espiaba a sus clientes durante todo el horario comercial. Se desconoce el número total de víctimas a las que podría haber grabado hasta el completo análisis de los más de 5TB de almacenamiento de imágenes. Han sido intervenidas dos cámaras y cinco discos duros.

Los agentes tuvieron conocimiento a través de una persona que denunció en la aplicación Alertcops la existencia de cámaras ocultas en los baños de un bar. Una vez desplazados hasta el lugar y tras realizar una inspección se pudo verificar que había dos cámaras instaladas que grababan durante las 24 horas y conectadas a un ordenador que las almacenaba en varios discos duros.

Análisis de los discos duros.

Análisis de los discos duros. / Levante-EMV

El responsable del bar, un hombre de 48 años, fue detenido por un supuesto delito continuado contra la intimidad de las personas. La investigación la llevan guardias civiles del Puesto Principal de Oliva y sigue abierta a la espera de analizar todas las imágenes almacenadas y localizar a más víctimas. Las diligencias fueron entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandia.

