Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente expresa su "sorpresa" por las dudas del presidente de CIAF sobre la renovación de la vía

El caos en Rodalies paraliza también el transporte de mercancías

El accidente de Gelida y el colapso de la red de Rodalies han provocado una situación crítica en el transporte ferroviario de mercancías en Catalunya. Desde hace una semana apenas circulan trenes de mercancías, una situación sin precedentes que está teniendo graves consecuencias para las industrias y el transporte de mercancías en España y el sur de Europa.

El tráfico de mercancías ferroviarias, considerado tradicionalmente 'el hermano pobre' del sistema frente al transporte de pasajeros, se encuentra completamente bloqueado. Los trenes internacionales procedentes de Europa no pueden entrar en Catalunya y se están acumulando en Francia, especialmente en la estación de Le Soler en Perpinyà. El emplazamiento se encuentra colapsado por la acumulación de convoyes que no pueden cruzar la frontera.

Todo ello amenaza con generar serios problemas en las cadenas de producción, que afectan de lleno a las fábricas catalanas. Ni pueden enviar los materiales ya producidos ni recibir las materias primas, con plantas industriales completamente saturadas.